LIVE | PSV begint met Mwene en Vertessen tegen Galatasaray, Gakpo terug bij de groep

PSV op twee fronten op miljoenen­jacht, Duits bod op Malen is aanstaande

20 juli Op twee fronten is PSV vanaf deze week bezig met een miljoenenjacht. Naast de jacht op de groepsfase van de Champions League hangt de verkoop van Denzel Dumfries en Donyell Malen in de lucht. Bij Malen lijkt er schot in de zaak te zitten en gaat Borussia Dortmund zich nu snel melden om te kijken of partijen elkaar definitief kunnen vinden.