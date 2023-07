LIVE | PSV begint met onder meer Sambo, Babadi en De Jong aan oefenduel tegen Nottingham Forest

Kans voor Sambo en Babadi

Bij PSV krijgen Isaac Babadi en Shurandy Sambo een kans in de basis tijdens het laatste oefenduel voor aanvang van het officiële seizoen. Dat zij spelen, is geen verrassing omdat dat zich de afgelopen weken al aandiende. Babadi is een 18-jarige creatieve middenvelder die voorlopig de positie van Xavi Simons invult. Achter hem staan Joey Veerman en Ibrahim Sangaré.

Sambo is de rechtsback die vorig seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam speelde. De 21-jarige verdediger werd eerder dit seizoen nog aan Ajax gekoppeld, maar lijkt gewoon in Eindhoven te blijven. De gesprekken over zijn aflopende contract kan hij via het veld een zetje geven, zoals ook Babadi dat kan.

PSV speelt vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en kan het duel met Nottingham Forest zien als de laatste grote test. Vier dagen daarna treden de Eindhovenaren al aan in de derde voorronde van het toernooi om de Champions League, waarin Sturm Graz de tegenstander is.