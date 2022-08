LIVE | PSV gaat tegen Rangers rusten met 0-0, ondanks grote kansen voor De Jong en Gakpo

Jong PSV heeft respect, maar geen ontzag voor Heracles: ‘Tegenstan­der is van eredivisie­ni­veau’

De beloften van PSV hopen maandagavond in eigen huis tegen Heracles Almelo te kunnen verrassen met een goed resultaat. Trainer Adil Ramzi proeft bij zijn spelers dat ze zich graag willen meten met het niveau van ploegen als Heracles en vrijdag PEC Zwolle. ,,We hebben talentvolle jongens in onze groep, die nu zichzelf tegen ervaren spelers kunnen laten zien .Heracles is een ploeg van eredivisieniveau”, zegt hij.

22 augustus