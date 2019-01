LIVE | PSV heeft alle moeite met FC Groningen, maar leidt wel

PSV’er Lozano na lelijke botsing direct door naar het ziekenhuis

20:57 Hirving Lozano is vanavond in de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Groningen geblesseerd uitgevallen. De Mexicaan kwam met zijn hoofd hard in aanraking met dat van de Duitse verdediger Tim Handwerker en is direct naar het ziekenhuis gebracht.