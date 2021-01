LIVE | PSV in Emmen zonder Schmidt, maar mét basisspelers Max, Thomas en Fein

Energieke Mauro Júnior geeft PSV na tegenslag de zet in de goede richting

16 januari Wie zaterdagavond wilde scoren bij PSV, moest een achternaam hebben die met een ‘M’ begint. Mauro Júnior gaf de Eindhovenaren op een veld vol twijfelsneeuw een zet in de goede richting met de belangrijke eerste goal. Zijn 1-1 was de bekroning van een overwicht, nadat PSV al snel op achterstand was gekomen.