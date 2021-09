LIVE | PSV jaagt bij Go Ahead met Van Ginkel, Thomas, Madueke en Doan op eerherstel

• PSV moet zich revancheren van de zeperd van afgelopen zondag in eigen huis tegen Feyenoord (0-4).

• PSV is al 22 wedstrijden op rij ongeslagen tegen Go Ahead (21 keer winst, 1 keer gelijk). De laatste nederlaag dateert uit 1983.

• Go Ahead won afgelopen weekend de IJsselderby van PEC Zwolle (1-0) en staat na vijf speelrondes op plek negen in de eredivisie.