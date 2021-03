LIVE | PSV jaagt op gelijkmaker tegen AZ, grote kans Gakpo

PSV verkoopt Ritsu Doan waarschijn­lijk aan Arminia Bielefeld bij handhaving in de Bundesliga

16 maart De kans dat Ritsu Doan niet meer in een PSV-shirt te zien is en definitief naar Arminia Bielefeld vertrekt, is afgelopen weekend een stukje groter geworden. Met een 1-2 uitzege op Bayer Leverkusen bewees de nieuweling in de Duitse Bundesliga zichzelf een uitstekende dienst. Doan nam een van de twee treffers voor zijn rekening.