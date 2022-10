LIVE | PSV kent weer een zorgeloze avond tegen Zürich, Van Nistelrooij haalt bepalende spelers naar de kant

Ruud van Nistel­rooij ziet meer stabili­teit bij PSV en noemt scheids­rech­ter Nijhuis uniek: ‘Je ziet dingen voor je neus gebeuren’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV was zondagavond na afloop van Heerenveen-PSV (0-1) opgetogen over het spel van zijn ploeg. ,,Ik heb in eerdere wedstrijden weleens het woord grillig gebruikt, want dat waren we. Nu vond ik het stabieler. We opereerden compacter bij het verdedigen en drukzetten en dat is een mooie uiting van de arbeid die we erin hebben gestoken met elkaar.”

