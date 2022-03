LIVE | PSV koerst af op eenvoudige middag: Zahavi en Doan breiden score verder uit

NABABBEL PS­V-wat­cher Elfrink: ‘PSV moet in Kopenhagen beter zijn aan de bal en heeft de spirit nodig die Mauro Júnior toonde’

PSV speelde donderdagavond in Eindhoven in het Conference League-toernooi met 4-4 gelijk tegen FC Kopenhagen en verschafte zich daarmee na een 1-3 achterstand nog een redelijke uitgangspositie voor de return in Denemarken. Volgende week bepalen beide ploegen in het tweede tweeluik wie er naar de kwartfinales van het toernooi gaat.

11 maart