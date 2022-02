LIVE | PSV leidt en gaat met Vertessen op zoek naar meer goals tegen Maccabi Tel Aviv

PSV krijgt op weg naar de bekerfina­le de tegenstan­der waar Roger Schmidt van onder de indruk was

PSV speelt in de halve finale van het bekertoernooi tegen Go Ahead Eagles. Begin maart reist de ploeg van Roger Schmidt naar Deventer om met de Overijsselse formatie te strijden om een plek in de bekerfinale van dit seizoen. PSV versloeg eerder dit seizoen Fortuna Sittard, Telstar en NAC.

12 februari