LIVE | PSV met basisdebutant Doan begonnen aan thuisduel tegen FC Groningen

Van Bommel: Van kritieken raak je gepokt en gemazeld

24 september Met de vierde thuiswedstrijd in twaalf dagen sluit PSV woensdagavond na het duel met FC Groningen een heus ‘Philips Stadion-blok’ af. In aanloop naar het duel blikte trainer Mark van Bommel vooruit. Dat Ritsu Doan onlangs van de tegenstander is overgenomen, betekent niet automatisch dat hij gaat spelen, gaf de trainer onder meer aan.