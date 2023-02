LIVE | PSV met nieuweling Van Aanholt in de basis, Boscagli begint op de bank

PSV wil het contract van Tielemans verlengen, die in beeld is voor een plek in de A-selectie

PSV is goed te spreken over de vorderingen van Mathijs Tielemans, die dit seizoen bij Jong PSV een heel belangrijke rol op het middenveld vervult. De 20-jarige middenvelder staat bovenin de lijst van best beoordeelde spelers in de Keuken Kampioen Divisie en de Veldhovenaar is vrijwel wekelijks een van de motoren van het beloftenteam.

2 februari