LIVE | PSV na een half uur al met een man meer: Go Ahead-speler Deijl met rood van het veld na fikse charge

met video Ruud van Nistel­rooij voelt voor elke wedstrijd dezelfde spanning, dus ook bij PSV tegen FC Emmen: ‘Ik sla Dick Lukkien hoog aan’

Met PSV drie punten verdienen tegen FC Emmen, dat is wat trainer Ruud van Nistelrooij zaterdag wil en waar in zijn ogen alles op gericht moet zijn. Hij voelt geen andere spanning dan voor het Champions League-duel met AS Monaco. ,,Presteren tegen FC Emmen staat nu centraal. Als team moeten we maximaal gaan en als individu ook. Morgen zijn we puur gefocust op Emmen.”

5 augustus