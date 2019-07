LIVE | PSV ondanks vroege openingstreffer Lammers met achterstand de rust in tegen OGC Nice

video PSV sluit trainings­kamp in Zwitser­land met bijna dezelfde basis af tegen OGC Nice

13:30 PSV sluit zondagavond het jaarlijkse trainingskamp in de zomer af na een oefenduel met OGC Nice. De wedstrijd begint al om 17.00 in het Stade de Copet in het Zwitserse Vevey.