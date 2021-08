LIVE | PSV op volle oorlogssterkte tegen Ajax voor eerste prijs in Schmidt-tijdperk

• Dit wordt de 25ste editie van de Johan Cruijff Schaal: PSV won de prijs tien keer, Ajax zes keer

• Eran Zahavi was in 2021 goed voor drie treffers in drie ontmoetingen met Ajax. De laatste speler die in één kalenderjaar minstens vier keer tegen Ajax scoorde was Cristiano Ronaldo in 2012

• Björn Kuipers zal zijn laatste officiële duel als scheidsrechter leiden. Na de Johan Cruijff Schaal zet hij een punt achter zijn carrière