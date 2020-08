LIVE | PSV sluit oefentrip in Duitsland af met wedstrijd tegen KFC Uerdingen 05

Obispo op de weg terug bij PSV, maar nog niet wedstrijd­fit

8 augustus Voor Armando Obispo is het trainingskamp van PSV in Duitsland van afgelopen week belangrijk geweest omdat hij in veel oefensessies weer aansluiting heeft gemaakt met de selectie. Hij kwam in mei geblesseerd terug naar PSV en is weer bijna volledig belastbaar. In de vriendschappelijke wedstrijd van zaterdagmiddag tegen SC Verl ontbreekt hij echter nog.