LIVE | PSV start onder luid gejuich van thuispubliek fel tegen Arsenal

Dit staat voor PSV op het spel tegen Arsenal, vervolg in februari mogelijk tegen FC Barcelona, AC Milan of Juventus

PSV speelt donderdagavond tegen Arsenal het vijfde pouleduel in de Europa League-groepsfase van dit seizoen. Langzaam maar zeker begint tekening te komen in de strijd in groep A, waarin de Britten al nagenoeg zeker zijn van de groepswinst. PSV is al zeker van Europese overwintering in de Europa Conference League-tussenronde, maar kan er nog meer uithalen.

25 oktober