LIVE | PSV-trainer Van Nistelrooij probeert met dubbele wissel nog iets te forceren tegen Sevilla

Het Philips Stadion is niet veilig genoeg: PSV laat dit seizoen (en mogelijk langer) maximaal de helft van de uitsuppor­ters toe

PSV heeft per direct besloten om het uitvak in het eigen Philips Stadion voorlopig niet meer volledig te vullen. De reden is dat de veiligheid van de toeschouwers niet kan worden gegarandeerd, omdat het Philips Stadion niet veilig genoeg is. De huidige constructie van het stadion is mogelijk niet meer bestand tegen een volledig gevuld uitvak, als supporters zich volledig uitleven.