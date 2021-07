LIVE | PSV trapt seizoen af met besloten oefenduel met RWDM

Marco van Ginkel heeft zin om zich weer te bewijzen: ‘Het einde van vorig seizoen heeft me veel vertrouwen gegeven’

27 juni Hij staat er in Eindhoven weer alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Marco van Ginkel (28) was eind vorig seizoen al terug aan het front en is met vier comebacks inmiddels een bijzondere man in de PSV-historie. De tweevoudig eredivisiekampioen wil op het veld en daarbuiten helpen om een sfeer te creëren waarin PSV weer prijzen kan pakken.