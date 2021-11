LIVE | PSV vindt geen gaatje in Monaco-defensie, meegereisde fans roepen om Maxi Romero

Roger Schmidt over PSV: ‘We geven niet op en moeten komende week opstaan’

Roger Schmidt was enorm teleurgesteld over het resultaat van PSV in Amsterdam op zondagmiddag. Hij gaf na de 5-0 nederlaag aan dat het lastig gaat worden om dit seizoen Ajax te kloppen in de strijd om de titel. ,,Maar we geven niet op”, zei hij. ,,Het is niet zo dat wij dit soort wedstrijden niet kunnen winnen. We hebben eerder bewezen dat het wel kan. Vandaag waren we niet op topniveau.”

24 oktober