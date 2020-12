LIVE | PSV Vrouwen aan tweede helft begonnen tegen FC Barcelona: 0-2

Roger Schmidt laat de krant ook in aanloop naar Granada-uit dicht: ‘Ik moet goed voor onze spelers zorgen’

2 december Trainer Roger Schmidt van PSV blikte woensdagavond in Granada vooruit op het Europa League-treffen van zijn club in Estadio Nuevo Los Cármenes. Om alles in eigen hand te houden, moeten de Eindhovenaren in Spanje zien te winnen. ,,We zullen daarvoor nog beter op de details moeten letten. Spaanse teams zijn tactisch erg sterk, blijkt telkens weer. Wij komen hier in ieder geval om te winnen.”