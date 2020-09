LIVE | PSV wil goede vorm tegen Emmen vasthouden, Ihattaren in de basis

PSV zal over een tijdje hopen dat 2019 een overgangs­jaar was en Schmidt de tijd moeten geven

13 september PSV vierde op 15 april 2018 het laatste feestje in Eindhoven. Bij een club die qua prijzen per jaar bijna een op een loopt, voelt dat als lang geleden. PSV won de afgelopen 46 jaar niet minder dan 41 prijzen en is sinds 1974 samen met Ajax de gouddelver van het Nederlands voetbal. We zetten ze nog een keer op een rij: PSV pakte sinds 1974 liefst 20 keer de landstitel, won 8 keer de KNVB-beker, greep 11 maal de Johan Cruijff Schaal en nog een Europa Cup 1 en UEFA Cup.