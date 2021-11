LIVE | PSV wil tegen Sturm Graz een stap zetten naar overwintering in de Europa League

PSV kan na lucratieve zomer enkele miljoenen schuld bij gemeente Eindhoven eerder aflossen

PSV wil best van de erfpacht-constructie met de gemeente Eindhoven af, maar deze is tot 2051 vrijwel in beton gegoten. Wel gaat de club enkele miljoenen schuld aan de gemeente alsnog eerder betalen. Na onder meer de verkoop van spelers afgelopen zomer heeft PSV daarvoor voldoende middelen in kas.

11 november