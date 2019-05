LIVE | PSV wil titeldroom in leven houden op bezoek bij AZ, Gakpo vervangt Lozano

Biografie over oud-PSV’er Memphis Depay: ‘Hij wil jonge mensen inspireren’

10 mei Memphis Depay en VI-journalist Simon Zwartkruis lanceren eind deze maand een biografie over de voormalig PSV'er en huidig Oranje-international. Memphis brak vanuit de jeugdopleiding in het seizoen 2012-2013 definitief door in Eindhoven en is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. In 2015 vertrok hij vanuit PSV naar Manchester United. Nog altijd een recordtransfer voor PSV, waarvoor de club liefst 34 miljoen euro incasseerde.