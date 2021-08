LIVE | PSV wil zich na Benfica-domper herpakken in competitieduel met FC Groningen

Emmanuel van de Blaak oogst lof bij Jong PSV: ‘Winnen na zo'n wedstrijd geeft een heerlijk gevoel’

23 augustus Zestien jaar en zes maanden is ie. En doe er nog acht dagen bij, vooruit. Bij Jong PSV debuteerde Emmanuel van de Blaak vorige week in het betaald voetbal, tegen FC Den Bosch. Maandagavond mocht de centrale verdediger uit Breda opnieuw negentig minuten volmaken en was hij een belangrijke kracht voor de Eindhovense beloften, die met 3-2 van FC Eindhoven wonnen.