LIVE | PSV ziet PEC Zwolle razendsnel twee keer scoren, maar tweede goal wordt afgekeurd

De KNVB kapittelt Gözübüyük en de VAR voor de penalty bij Feyenoord-PS­V: ‘Het is een menselijke fout’

De KNVB heeft maandagmiddag in reactie op vragen over de afloop van Feyenoord-PSV laten weten dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük de fout in is gegaan tijdens het duel. Met het geven van een penalty deelde hij een onjuiste sanctie uit, vindt de voetbalbond. Daarnaast had de VAR volgens ‘Zeist’ moeten ingrijpen.

9 mei