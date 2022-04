LIVE | PSV’ers vertrekken uit Rotterdam, vanavond nog feest met fans in Philips Stadion

Zware blessure Boscagli komt keihard aan bij PSV: ‘Wij moeten voor hem winnen’

Trainer Roger Schmidt van PSV oogde woensdagmiddag in aanloop naar het Conference League-duel van PSV met Leicester City allesbehalve vrolijk. Daar was ook geen enkele reden voor, nadat hij daags tevoren had vernomen dat Olivier Boscagli zwaar geblesseerd is geraakt. Schmidt was zonneklaar over de wedstrijd tegen de Britten: “Wij moeten voor Olivier winnen”, gaf hij aan.

13 april