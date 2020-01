LIVE | Punten pakken en vertrouwen tanken het enige dat telt voor PSV tegen Twente

PSV hoopt tegen FC Twente op zege en eendracht om verdere misère te voorkomen

10:30 Het zijn barre tijden voor PSV, dat zaterdagavond in ieder geval voor een dag op de vijfde plek in de eredivisie is terechtgekomen. Blijft dat tot het einde van dit seizoen zo, dan is de club voor het eerst in de historie veroordeeld tot de play-offs om Europees voetbal. Een overwinning tegen FC Twente op zondagmiddag brengt de Eindhovenaren in ieder geval weer naar stek vier.