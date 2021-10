LIVE | Schmidt gooit de boel om bij PSV voor thuisduel met FC Twente, Götze ontbreekt

Pijnlijke avond PSV met late nederlaag tegen AS Monaco en blessures Gakpo en Madueke

PSV knokte zich na rust goed terug tegen AS Monaco, maar leed in de slotfase alsnog een zure nederlaag. Het werd 1-2 in het Philips Stadion, waar nog meer zorgen zijn. Cody Gakpo en Noni Madueke vielen geblesseerd uit, het is de vraag of zij er zondag tegen Ajax bij zijn.

21 oktober