LIVE | Schwaab, Thomas en Doan keren in Emmen terug in de basis bij PSV

PSV snakt naar een sprankje positivi­teit en mag op zoek in Emmen

12:07 In het verre en koude Emmen gaat PSV zondagavond op zoek naar een sprankje positiviteit in barre tijden. De avond op De Oude Meerdijk wordt opnieuw een cruciale voor de Eindhovenaren, die onder leiding van Mark van Bommel in de laatste vijf uitduels alleen bij Sparta met veel pijn en moeite een punt mee wisten te nemen. Alle defensieve stabiliteit lijkt weg, getuige de vijftien tegengoals in die laatste vijf ontmoetingen op vreemde bodem (alle competities).