LIVE | Smits rondt fraaie aanval af en zet PSV op voorsprong in bekerfinale

• ADO Den Haag en PSV treffen elkaar vanavond in de finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi. De aftrap in het Yanmar Stadion in Almere is om 20.00 uur.

• PSV bereikte de eindstrijd door PEC Zwolle (3-0) en Ajax (1-0) te verslaan. Drie keer eerder haalden de Eindhovense voetbalsters de finale. In 2014, 2017 en 2018 werd er verloren van Ajax.

• ADO Den Haag won de nationale beker in 2012, 2013 en 2016.