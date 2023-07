LIVE | Tweede helft is begonnen: komt er een winnaar bij PSV - Nottingham Forest?

Opnieuw gevaar van PSV. Via Bakayoko en De Jong komt de bal uiteindelijk bij Babadi. Het schot van de tiener (18) is te zacht en wordt aangeraakt. De corner levert vervolgens niets op.

Hij staat buitenspel, maar de aanval die uiteindelijk eindigde bij Luuk de Jong was niet onaardig. Sambo bereikt de volledig vrijstaande spits met een voorzet, maar de aanvoerder staat buitenspel. Zijn volley ging overigens een metertje over het doel.

Komt er een winnaar? We weten het over 45 minuten.

De tweede helft is begonnen

Het ziet er tot aan de zestien van de tegenstander alleraardigst uit wat PSV laat zien, maar echt gigantische kansen hebben de Eindhovenaren niet gehad. Nottingham Forest was alleen van afstand gevaarlijk. 0-0 dus, beide ploegen zoeken de catacomben op.

Opnieuw is Lang er vandoor aan de linkerkant van het veld. Via de buitenkant van zijn rechtervoet vindt de bal het voorhoofd van Bakayoko, maar die kopt een metertje naast.

Het heeft een kwart wedstrijd geduurd, maar Benitez moet ineens in actie komen. Het afstandsschot van Gibbs-White is alleraardigst, maar de redding van de Argentijn ook. Hij tikt de bal over het doel.

PSV heeft de touwtjes in handen, maar komt in het eerste kwartier ook niet tot gigantische kansen. Net als de bezoekers overigens.

De wedstrijd is begonnen. Wat laat PSV zien tegen de Premier League-club?

PSV begint voorlopig met Walter Benitez als eerste doelman aan het nieuwe seizoen. De keuze voor Benitez is slecht nieuws voor Joël Drommel , die in juni nog hoop had om eerste keeper te worden van PSV

Benitez is de eerste doelman

Kans voor Sambo en Babadi

Bij PSV krijgen Isaac Babadi en Shurandy Sambo een kans in de basis tijdens het laatste oefenduel voor aanvang van het officiële seizoen. Dat zij spelen, is geen verrassing omdat dat zich de afgelopen weken al aandiende. Babadi is een 18-jarige creatieve middenvelder die voorlopig de positie van Xavi Simons invult. Achter hem staan Joey Veerman en Ibrahim Sangaré.

Sambo is de rechtsback die vorig seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam speelde. De 21-jarige verdediger werd eerder dit seizoen nog aan Ajax gekoppeld, maar lijkt gewoon in Eindhoven te blijven. De gesprekken over zijn aflopende contract kan hij via het veld een zetje geven, zoals ook Babadi dat kan.

PSV speelt vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en kan het duel met Nottingham Forest zien als de laatste grote test. Vier dagen daarna treden de Eindhovenaren al aan in de derde voorronde van het toernooi om de Champions League, waarin Sturm Graz de tegenstander is.