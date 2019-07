LIVE | Van Bommel kiest voor Gutí en Lozano tegen FC Basel, Rosario draagt de aanvoerdersband

• PSV neemt het in de tweede kwalificatieronde van de Champions League op tegen FC Basel

• Het uitduel is volgende week dinsdag om 20.00 uur uit in Basel

• Wint PSV het tweeluik, dan komt de club in de derde kwalificatieronde uit tegen LASK Linz