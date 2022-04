LIVE | Veerman schiet PSV met een geplaatst schot op voorsprong tegen RKC

INTERVIEW Heurelho Gomes wil PSV en Brazilië weer met elkaar verbinden: ‘Ik kom niet om afscheid te nemen, ik kom terug!’

,,Ik kom niet om afscheid te nemen, ik kom terug en we gaan iets moois doen met elkaar”, zegt voormalig PSV-doelman Heurelho Gomes (41) in de kantine van het trainingscomplex van PSV gedecideerd. Hij is een paar dagen in Eindhoven. ,,Dat is wat ik graag wil zeggen, naast het feit dat ik me hier nog altijd ongelooflijk thuis voel.”

9 april