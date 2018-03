LIVE: Scorende Verreth haakt geblesseerd af bij Jong PSV

Video Cocu ziet scherpte bij PSV voor duel met NAC en wijst niet op aantal gele kaarten

17:01 Na de interlandperiode keerden de PSV'ers met wisselende ervaringen terug bij hun club. ,,Dat is natuurlijk altijd zo als er behoorlijk wat spelers weg zijn", gaf trainer Phillip Cocu vrijdag aan in zijn wekelijkse persconferentie. ,,Het belangrijkste is dat spelers het prettig vinden dat ze terug zijn."