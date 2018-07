LIVE: Viergever debuteert bij PSV tegen Galatasaray

Beslissing Zoet deze week verwacht, PSV hoopt op dubbelslag

16 juli Keeper Jeroen Zoet neemt nog deze week een beslissing over zijn sportieve toekomst, zo is de verwachting. De goalie van PSV is in gesprek met de Eindhovense club om zijn contract te verlengen tot 2020. PSV hoopt in Zwitserland of in de dagen kort na het trainingskamp een dubbelslag te slaan en na Luuk de Jong ook Zoet langer vast te leggen.