LIVE | Zahavi tikt PSV vroeg op voorsprong en maakt 60.000ste eredivisie-doelpunt

Vergevings­ge­zind PSV biedt Ihattaren nog één laatste kans voordat een transfer noodzake­lijk wordt

1 maart Mohamed Ihattaren en trainer Roger Schmidt lagen afgelopen week op ramkoers. PSV biedt hem nog één kans. Als hij die niet pakt, is het over en sluiten in Eindhoven en gaat hij ongetwijfeld op de transferlijst.