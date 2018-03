Lovende woorden voor Marcel Ritzmaier, die Jong PSV bij de hand neemt

PSV'ers in interlands: Lozano wint met Mexico, Arias met Colombia

9:49 Meerdere PSV'ers kwamen gisteravond en vannacht (Nederlandse tijd) in actie in interlands. Santiago Arias boekte met Colombia misschien wel de knapste overwinning. De Zuid-Amerikanen wonnen na een 2-0 achterstand met 2-3 in een uitwedstrijd bij Frankrijk.