Lozano gaat bij PSV nog voor de titel van topscorer: 'Team zal niet nalaten hem te helpen'

Met 17 treffers in de huidige competitie loopt hij een goal achter op Alireza Jahanbakhsh van AZ. Er zijn nog de nodige kapers op de kust, met bijvoorbeeld ook AZ'er Wout Weghorst en Willem II-spits Fran Sol.

De Mexicaan lijkt voldoende hersteld van de blessure die hij vorige week tijdens het duel met ADO opliep. ,,Hij heeft getraind en normaal gesproken al een enorme drive om goals te maken. Dat zal zondag niet anders zijn", gaf trainer Phillip Cocu in aanloop naar de wedstrijd aan.

Lozano moet het zelf doen, zo betoogde Cocu. ,,Maar mocht het team hem kunnen helpen, dan zullen we dat niet nalaten", aldus de coach. ,,We zijn nu in een situatie beland waarin zoiets zou kunnen. Als je nog volop in de race bent voor een prijs als team, is het niet aan de orde." Lozano zal bovenaan het strafschoppenlijstje van PSV prijken, bijvoorbeeld.

Feestbreak

PSV moet zondag wel eerst FC Groningen zien af te schudden, dat op de weg terug is na een moeizaam seizoen. Zelf trainden de Eindhovenaren deze week amper. Een informele 'feestbreak' kleurde de week voor de landskampioen. ,,We wilden graag nog een keer collectief het seizoen afsluiten", zei Cocu erover. ,,Vanaf volgende week is al een aantal spelers afwezig, bijvoorbeeld in verband met de voorbereiding op het WK. Daarom was dit een goed moment."

Viergever

Terwijl PSV in Spanje was, haalde de club Nick Viergever van Ajax transfervrij binnen. De 28-jarige verdediger richt zich op de positie van linksback of linker centrale verdediger. ,,Hij moet zich hoofdzakelijk op de verdedigende posities richten", zegt Cocu. ,,Daarbij zou het kunnen dat hij misschien een keer op het middenveld terecht komt. Dat is afhankelijk van de vraag hoe het team draait."

