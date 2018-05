'Lozano hoeft zich niet te haasten en is in goede handen bij PSV'

PSV en Heerenveen naderen elkaar inzake Dumfries

28 mei PSV en sc Heerenveen naderen elkaar in de gesprekken over een overname van Denzel Dumfries. PSV bood aanvankelijk 4 miljoen euro voor de rechtsback, maar is bereid meer te betalen. De Friezen willen wel verkopen, maar waren aanvankelijk met moeite in beweging te krijgen.