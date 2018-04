Lozano kan spelen bij PSV, maar wie vervangt Bergwijn tegen AZ?

De aanklager betaald voetbal onderneemt geen actie richting Hirving Lozano en dus is de Mexicaan zaterdag bij PSV gewoon van de partij tegen AZ. Hij en Luuk de Jong zijn voorin de zekerheden voor coach Phillip Cocu, maar wie vervangt de geschorste Steven Bergwijn? De 20-jarige vleugelaanvaller liep in het duel met NAC tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en moet toezien dat een van de anderen zijn plek inneemt.

Pereiro

Gastón Pereiro, Donyell Malen, Mauro Júnior en Albert Gudmundsson lijken de vier gegadigden, die gaan strijden om de plek in de basis. Met Cody Gakpo is ook nog een ander aankomend talent beschikbaar voor speelminuten. Tegen Feyenoord liet Pereiro onlangs opnieuw zien in een topduel beslissend te kunnen zijn. Hij lijkt dan ook de grootste kans op de plek van Bergwijn te maken.