Lozano sluit volgende week aan bij PSV, dat mikt op een extra jaar met de Mexicaan

Donyell Malen pakt zijn kans bij PSV: 'Sterker geworden van dit trainings­kamp'

19 juli Donyell Malen (19) kreeg en greep woensdagavond zijn kans in het oefenduel van PSV met Galatasaray (3-1 winst, red.). De jonge aanvaller maakte een goede indruk en scoorde na een assist van Denzel Dumfries. Zijn eerste goal bij PSV 1 was daarmee een feit, hoewel het nog geen officieel duel was. ,,In de loop van de eerste helft kwamen we er steeds beter in", zei hij na afloop in het Zwitserse Montreux.