Lozano verbreekt record Depay bij PSV: duurste uitgaande transfer ooit

Met de transfer van Hirving Lozano naar Napoli is 40 miljoen euro gemoeid. Dat is zes miljoen meer dan het eerdere record van PSV; de 34 miljoen euro waarvoor Memphis Depay in 2015 naar Manchester United verkaste. Een overzicht van de tien duurste uitgaande transfers van PSV.

10. Balázs Dzsudzsák, 14 miljoen euro

De Hongaar Balázs Dzsudzsák speelde 3,5 jaar in Eindhoven. De snelle linksbuiten scoorde daarin 44 keer, hij werd in 2007-2008 landskampioen met PSV. Het Russische Anzji Machatsjkala bleek bereid veel geld voor de Hongaar neer te willen leggen: voor zo'n veertien miljoen euro vertrok Dzsudzsák in 2011 naar Rusland.

De overstap naar Anzji bleek niet zo'n succes, hij vertrok een half jaar later al naar Dinamo Moskou, waar hij 3,5 seizoen speelde. Via het Turkse Bursaspor is hij in de Verenigde Arabische Emiraten terechtgekomen, waar hij tegenwoordig nog steeds voetbalt.

Volledig scherm Balázs Dzsudzsák leverde PSV 14 miljoen euro op. © Marco de Swart

9. Ronaldo, 15 miljoen euro (34 miljoen gulden)

De oudste transfer in het rijtje is die van Braziliaan Ronaldo. Door zijn overstap naar PSV in 1994 trad hij in de voetsporen van zijn landgenoot Romário. In 57 wedstrijden scoorde de spits 54 keer, het leverde hem na twee seizoenen in Eindhoven een transfer naar FC Barcelona op voor 34 miljoen gulden (omgerekend zo'n 15 miljoen euro).

In 1996 en 1997 werd hij Wereldvoetballer van het Jaar. De Braziliaan speelde na zijn Catalaanse avontuur nog bij Internazionale, Real Madrid, AC Milan en SC Corinthians. De stervoetballer besloot vanwege aanhoudend blessureleed in 2011 een punt achter zijn carrière te zetten.

Volledig scherm Ronaldo (r) ontwijkt maar net de heup van Feyenoorder John de Wolf. © ADN Beeldredactie

8. Jaap Stam, 17 miljoen euro (zo’n 35 miljoen gulden)

De transfersom van Jaap Stam toen hij in 1998 de overstap maakte naar Manchester United was destijds een van de grootste ooit betaald voor een Nederlandse voetballer. PSV ontving zo’n 35 miljoen gulden voor de spijkerharde verdediger, die in 1997 na het behalen van het landskampioenschap in Eindhoven verkozen werd tot Voetballer van het Jaar. Via Lazio en AC Milan kwam hij in 1998 bij Ajax terecht, waar hij zijn carrière als actief voetballer eindigde. Hij werd trainer en is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord.

Volledig scherm Jaap Stam © BSR Agency

8. Jürgen Locadia, 17 miljoen euro

Anderhalf jaar geleden maakte Jürgen Locadia een miljoenentransfer naar de Premier League. Brighton & Hove Albion had zo'n 17 miljoen euro over voor de aanvaller, die in 127 eredivisiewedstrijden voor PSV tot 45 doelpunten kwam. In Engeland is Locadia een beetje op een zijspoor beland, hij speelde het afgelopen seizoen slechts zeven keer 90 minuten. Regelmatig kwam hij in het veld als invaller, maar in twaalf competitiewedstrijden speelde hij helemaal niet. Af en toe moest hij de duels zelfs vanaf de tribune bekijken.

Volledig scherm Jürgen Locadia neemt afscheid van het PSV-publiek. © BSR/SOCCRATES

6. Kevin Strootman, ruim 17 miljoen euro

Ruim 17 miljoen euro ontving PSV van AS Roma zes jaar geleden voor de transfer van Kevin Strootman. Inclusief bonussen werd dat zelfs 19,5 miljoen euro. De Italianen konden hem vijf jaar later voor nog meer geld doorverkopen, voor zo'n 25 miljoen euro aan Olympique Marseille. Strootman heeft in Frankrijk nog een contract tot medio 2023.

Volledig scherm Kevin Strootman in actie voor PSV. © BSR/SOCCRATES

5. Arjen Robben, 18 miljoen euro

Als 18-jarig broekie stapt Arjen Robben in 2002 over van FC Groningen naar PSV. Het talent van de snelle vleugelspits werd niet alleen in Eindhoven opgemerkt, ook Ajax en Feyenoord toonden interesse. Maar Robben kiest voor een overstap naar Brabant, waar hij zich in twee seizoenen ontwikkelt van voetbaltalent tot sterspeler die de aandacht van internationale clubs op zich gevestigd ziet.

Chelsea neemt hem in 2004 over van PSV, voor zo'n 18 miljoen euro. Via Real Madrid kwam de Groninger bij Bayern München terecht, waar hij zijn carrière afsloot. Met zijn transfer naar de Duitse topclub was nog meer geld gemoeid: zo'n 25 miljoen euro.

Volledig scherm Arjen Robben. © ANP

4. Georginio Wijnaldum, 20 miljoen euro

In 2011 nam PSV Georginio Wijnaldum over van Feyenoord, de middenvelder speelde vier jaar in Eindhoven. Vanaf 2013 als aanvoerder en in 2015 pakte hij met PSV de landstitel, zijn eerste uit zijn carrière. Dat succesvolle seizoen na deelname aan het WK 2014 leverde hem een miljoenentransfer naar de Premier League op. Newcastle United betaalde zo'n 20 miljoen euro voor de middenvelder. Een jaar later maakte Wijnaldum de overstap naar Liverpool, waarmee hij afgelopen seizoen de Champions League won.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum in actie tegen Ajax. © BSR/SOCCRATES

3. Ruud van Nistelrooij, 67 miljoen gulden (zo'n 30 miljoen euro)

Huidige trainer van PSV Onder 19 Ruud van Nistelrooij is de op twee na duurste uitgaande transfer uit de PSV-historie. De Geffenaar werd door Manchester United voor zo'n 67 miljoen gulden overgenomen van PSV (omgerekend ongeveer 30 miljoen euro). Met zijn overstap van de Engelse topclub naar Real Madrid was een stuk minder geld gemoeid, zo'n 15 miljoen euro. Via HSV belandde de aanvaller bij Málaga, waar hij zijn voetbalcarrière beëindigde. Hij kwam in Eindhoven terug als trainer van PSV Onder 17 en Onder 19. Ook was hij twee jaar assistent van Guus Hiddink bij het Nederlands elftal.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij als coach van PSV O19. © BSR Agency

2. Memphis Depay, 34 miljoen euro

Drie jaar lang had Memphis Depay het record van de duurste uitgaande PSV-transfer in handen. De aanvaller werd in het seizoen 2011-2012 door trainer Fred Rutten bij de PSV-selectie gehaald, hij speelde vier jaar in Eindhoven. In 2015 werd Depay voor het eerst in zijn leven landskampioen met PSV, een titel waaraan hij met 22 doelpunten een belangrijke bijdrage leverde. Manchester United toonde interesse in de vleugelspeler, de Engelse topclub nam hem uiteindelijk over voor zo'n 34 miljoen euro.

Een heel groot succes werd zijn avontuur bij United niet. Depay speelde 29 wedstrijden in de Premier League, waarvan het merendeel als invaller. Hij maakte in 2016 de overstap naar Olympique Lyon, waar hij in ruim drie seizoenen 35 keer scoorde in de Franse Ligue 1.

Volledig scherm Memphis Depay in actie voor PSV. © BSR/SOCCRATES

1. Hirving Lozano, 40 miljoen euro

Het nieuwe record van PSV komt dus op naam van Hirving Lozano. Vanaf het begin van het seizoen 2017-2018 kwam alleen Luuk de Jong (40) tot meer eredivisietreffers dan de Mexicaan (34). Maar de vleugelaanvaller scoorde niet alleen 34 keer in 60 eredivisiewedstrijden, hij was ook verantwoordelijk voor 22 assists. In slechts tien eredivisiewedstrijden was hij niet direct betrokken bij een PSV-goal. Deze succesvolle twee jaar leverden hem een transfer naar Napoli op voor maar liefst 40 miljoen euro. Netto houdt PSV daar zo'n 35 miljoen euro aan over. Lozano kwam in juni 2017 naar PSV voor een bedrag van ongeveer 11 miljoen euro en is dus een goudmijntje voor PSV geweest.