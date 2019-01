Lozano weer uit ziekenhuis, blessure lijkt mee te vallen

PSV’er Jorrit Hendrix over nipte zege op FC Groningen: ‘Absoluut niet tevreden over tweede helft’

26 januari PSV leek een makkelijke avond tegemoet te gaan tegen FC Groningen, maar dat werd het niet, zag ook Jorrit Hendrix. ,,De tweede helft was compleet anders, ook omdat zij iets in de samenstelling veranderden. Ze gingen lange ballen spelen, het had niks meer met tactiek te maken. Dan is het gewoon vechten”, stelde de middenvelder, die onlangs zijn contract tot medio 2021 heeft verlengd.