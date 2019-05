Lozano ziet Napoli wel zitten, PSV wacht nog altijd op officieel bod

Jong PSV bekroont topseizoen met derde plek in de Keuken Kampioen Divisie

3 mei Jong PSV heeft een prachtig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie bekroond met de derde plek in de eindstand. Tegen Telstar won de ploeg van Dennis Haar vrijdagavond in het Philips Stadion moeizaam (2-0), maar dat was voldoende om de plek op het podium in de eerste divisie te grijpen.