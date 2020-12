Luc Nilis na positieve evaluatie van stage toch weg bij Anderlecht

Voormalig Jong PS­V-trai­ner Pascal Jansen tot einde seizoen de nieuwe hoofdcoach van AZ

5 december Pascal Jansen is de rest van dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van AZ, na de heenzending van Arne Slot. De 47-jarige coach was tussen 2015 en 2017 hoofdtrainer van Jong PSV en daarvoor hoofdverantwoordelijk voor PSV onder 19. Ook was hij bij PSV nog een jaar hoofd jeugdopleidingen, een functie die hem niet zo goed beviel. Hij besloot de club in 2018 te verlaten, waarna Ernest Faber zijn functie overnam.