Luc Nilis vertrekt na vier jaar opnieuw bij PSV en wordt assistent-coach bij VVV

PSV kan zorgeloos begroting opmaken als Liverpool zondag thuis gelijk­speelt

10 mei PSV kan de begroting voor seizoen 2018-2019 tamelijk zorgeloos opmaken als Liverpool zondag in eigen huis gelijkspeelt tegen het al uitgevoetbalde Brighton & Hove Albion. PSV heeft in dat geval de zekerheid dat het minimaal tot de winterstop Europees actief is.