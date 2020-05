Luc Nilis wil zijn kunstjes blijven overdragen

Zijn partner Mieke werkt in België in de zorg en dus weet Luc Nilis wel wat dezer dagen écht belangrijk is. ,,We zijn gelukkig gezond”, zegt de 52-jarige clubicoon van PSV aan de andere kant van de lijn. Hij begrijpt dat de huidige corona-crisis ook een aantal economische implicaties heeft en dat zijn huidige club VVV moet bezuinigen. ,,Daarom houdt het daar voor mij na dit seizoen op”, geeft hij aan.

De afgelopen twee jaar probeerde hij de selectie in Venlo een aantal technische vaardigheden bij te brengen en hielp hij de aanvallers op tactisch gebied. Daarin wil de assistent-coach graag verder. Het zou mooi zijn als hij iets bij PSV kan doen, zo geeft hij aan, maar elders kan ook. Misschien wel een keer in België. ,,De banen liggen door de crisis niet voor het oprapen, dat besef ik.”

Samen met technisch manager Stan Valckx nam hij de situatie bij VVV onlangs door. Twee jaar geleden pikte de club hem op bij PSV, waar hij na het kampioenschap van 2018 vertrok. Tot verdriet van veel supporters, die hem graag op De Herdgang hadden willen houden. Nilis wordtin Eindhoven nog altijd gezien als een van de grotere spelers in de clubhistorie. Bijna elke training verbaasden bezoekers zich er nog over wat hij allemaal met een bal kan. ,,Ik heb altijd graag bij PSV mijn ding gedaan en bijvoorbeeld met Luuk de Jong, Jürgen Locadia en Steven Bergwijn prettig gewerkt. Dat Steven mij nog een appje stuurde toen hij de stap naar Tottenham Hotspur maakte, vond ik heel mooi. Dat betekent veel voor me. Het is een vorm van dankbaarheid die me plezier geeft in wat ik doe en ook de kracht geeft om verder te gaan in dit vak. Als jonge spelers talent hebben én de bereidheid om iets te willen leren, kun je ze ook iets leren. Vaak ook de details die bepalen of ze echt doorbreken.”

Valckx

Nilis denkt dat zijn kracht als coach vooral ligt in het helpen van aanvallers. Individueel en als linie. ,,Bij VVV hebben we met beperkte middelen heel prettig kunnen werken en ik ga niet met een slecht gevoel weg, hoewel ik het wel jammer vind. Natuurlijk was het niet zoals bij PSV, maar toch hebben we onze doelen steeds kunnen halen. Ik heb er alle begrip voor dat het stopt, omdat de club ook voldoende geld moet overhouden om nieuwe spelers te kunnen halen. Met Stan heb ik er heel volwassen over kunnen praten en we blijven gewoon met elkaar op amateurniveau voetballen. Hij was een vriend, is dat en het blijft zo”, geeft hij aan.