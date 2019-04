Luckassen keert in de zomer terug bij PSV

Supporters­ver­e­ni­ging PSV over noodplan competitie­slot: ‘Houd rekening met supporters’

14:30 De KNVB is in verlegenheid gebracht door de goede prestaties van Ajax in Europa, die de competitieplanning in het wiel rijden. De voetbalbond heeft de eredivisieclubs donderdagmiddag uitgenodigd voor overleg. Meerdere oplossingen zijn denkbaar, waaronder een later competitieslot.