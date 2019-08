Luckassen om sportieve redenen buiten PSV-selectie gelaten, Baumgartl kan mogelijk debuteren

Van Bommel over status Lozano: ‘Voor iedere speler kan het veranderen’

18:23 De laatste dagen is er veel te doen rondom de reservebeurt van Hirving Lozano tegen FC Twente. Trainer Mark van Bommel zei in aanloop naar het duel met FK Haugesund nog maar eens dat hij dat deed omdat het volgens hem ‘de beste keuze op dat moment’ was. Of zijn status kan veranderen? ,,Lozano is fit, voor iedere speler kan het perspectief veranderen”, benadrukte de oefenmeester.